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17 мая 2025, 16:55

Путин не хочет обсуждать "мирный план" от США - Financial Times

17 мая 2025, 16:55
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Фото: YouTube
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По данным СМИ, пункты "мирного плана", разрабатываемого спецпредставителем США Стивом Виткоффом, не интересуют российского диктатора. Теперь американский чиновник даже отложил встречу с Путиным

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

По информации журналистов, 22 пункта "мирного плана", который разрабатывал Стив Виткофф с участием Украины и Европы, российский диктатор не хочет обсуждать. По словам источников, такой ответ и реакция привели к тому, что Виткофф, ранее уже четырежды встречавшийся с Путиным, теперь отложил планы о встрече с ним.

В издании отметили, что нежелание Путина участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни. Особенно тогда, когда диктатор не прилетел в Стамбул для встречи с Зеленским и отправил туда делегацию низкого уровня во главе со своим бывшим министром культуры Владимиром Мединским.

Напомним, ранее в СМИ появлялись требования, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной. Среди их требований, кроме территорий, также отказ от репараций: россияне не хотят платить за ущерб, причиненный своей вооруженной агрессией.

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