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Українська та російська делегації домовились про масштабний обмін полонених. Очікується, що його проведуть найближчим часом

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У Туреччині 16 травня на переговорах представники РФ та України домовились про проведення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Цю інформацію вже підтверджував міністр оборони та голова української делегації Рустем Умєров.

Тепер представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що розвідка вже почала опрацьовувати списки полонених для обміну. За його словами, будуть робити все, щоб кожен громадянин повернувся додому. Відповідно, розвідники продовжують роботу з російською стороною.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на переговори української та російської делегацій. За його словами, був реальний шанс зробити важливі кроки, проте Путін побоявся прилетіти до Туреччини та зустрітися особисто. Український президент закликав російського диктатора дати членам делегації РФ реальні повноваження.