Пять областей и никаких репараций: в СМИ опубликовали требования Кремля к Украине
В СМИ сообщили, какие требования озвучила российская делегация на переговорах с Украиной. Оказалось, что, кроме украинской земли, россияне хотят также не платить репарации.
Об этом сообщает Clash Report, передает RegioNews.
По словам журналистов, на переговорах в Турции глава российской делегации Владимир Мединский озвучил требования Кремля к Украине. В частности, в перечень входят следующие "прихоти" Москвы:
- Нейтральный статус Украины (никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской территории);
- Никаких репараций (взаимный отказ от возмещения ущерба);
- Права русскоязычных граждан (Украина принимает европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец, как говорят россияне, "националистической пропаганде");
- Признание оккупированных Россией территорий (Украина не должна претендовать и выражать конституционные возражения России на пять украинских регионов – Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым);
- Для остановки огня Украина должна вывести войска из всех вышеуказанных областей.
При этом следует отметить, что официально Украина и Россия не объявляли перечень требований для прекращения огня.
Напомним, ранее журналист The Economist цитировал слова главы российской делегации Мединского, которые он сказал во время переговоров с Украиной. Помощник Путина заявил, что РФ готова воевать столько, сколько нужно.
"Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - цитирует журналист Мединского.