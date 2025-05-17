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В СМИ сообщили, какие требования озвучила российская делегация на переговорах с Украиной. Оказалось, что, кроме украинской земли, россияне хотят также не платить репарации.

Об этом сообщает Clash Report, передает RegioNews.

По словам журналистов, на переговорах в Турции глава российской делегации Владимир Мединский озвучил требования Кремля к Украине. В частности, в перечень входят следующие "прихоти" Москвы:

Нейтральный статус Украины (никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской территории);

Никаких репараций (взаимный отказ от возмещения ущерба);

Права русскоязычных граждан (Украина принимает европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец, как говорят россияне, "националистической пропаганде");

Признание оккупированных Россией территорий (Украина не должна претендовать и выражать конституционные возражения России на пять украинских регионов – Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым);

Для остановки огня Украина должна вывести войска из всех вышеуказанных областей.

При этом следует отметить, что официально Украина и Россия не объявляли перечень требований для прекращения огня.

Напомним, ранее журналист The Economist цитировал слова главы российской делегации Мединского, которые он сказал во время переговоров с Украиной. Помощник Путина заявил, что РФ готова воевать столько, сколько нужно.