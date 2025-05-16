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За словами Зеленського, був шанс зробити важливі кроки, але Путін не прилетів до Туреччини. Він додав, що Україна готова робити реалістичні кроки для завершення війни

Про це президент України сказав під час пленарного засідання саміту Європейської політичної спільноти, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, цього тижня був шанс зробити важливі кроки до завершення війни. Проте Путін злякався приїхати до Туреччини. Зеленський наголосив, що він сам був в Стамбулі та Анкарі, і був готовий до зустрічі, але російський диктатор не погодився ні на що.

"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", - сказав президент України.

Слід зазначити, що в ЗМІ вже з'явились повідомлення про те, що росіяни виставляли нереалістичні вимоги для припинення вогню. Зокрема, вони хочуть, що Україна вивела війська зі своїх же регіонів.

Нагадаємо, в Туреччині 16 травня пройшла зустріч російської та української делегацій. У ЗМІ також з'являлись повідомлення про те, що росіяни майже за мить до зустрічі вимагали спілкування виключно з Україною, без присутності представників Туреччини та США.