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15 травня 2025, 20:55

"Аж до околиць Києва": Росія все ще планує завоювати ще більше території в Україні - CNN

15 травня 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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Американські чиновники впевнені, що цілі РФ не змінились. Навіть попри те, що Трамп закликає до припинення вогню

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Інсайдери з кола американських чиновників сказали журналістам, що російські командири прагнуть "сформувати великі сили". За їхніми словами, ймовірний наступ буде сформований на те, щоб завоювати ще більше території на сході України.

"Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть", - кажуть американські чиновники.

У виданні зазначили, що багато в чому ефективність українських безпілотників та мінних полів стримують РФ. При цьому у РФ є проблеми з накопиченням бажаних сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу і смертоносну війну на виснаження. Водночас на думку американців, немає ознак того, що Північна Корея зараз зможе значно збільшити чисельність своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Водночас американські чиновники впевнені, що цілі Росії практично не змінились попри те, що президент США Дональд Трамп закликає до 30-денного перемир'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про планування Францією та США жорстких санкцій проти РФ. За словами міністра закордонних справ Франції, РФ знайшла спосіб способи обійти блокаду, запроваджену Європою і США, тому "потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло".

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