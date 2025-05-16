Фото: YouTube

Во время переговоров украинской и российской делегации в Турции россияне откровенно прибегли к шантажу. В частности, они требовали, чтобы Украина вывела войска со своей территории

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол, передает RegioNews.

Журналист процитировал слова главы российской делегации Мединского, которые сказал во время переговоров с Украиной. Помощник российского диктатора заявил, что РФ готова воевать столько, сколько придется.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго готовы воевать вы?", - цитирует его журналист.

Также они заявили об условиях для 30-дневного прекращения огня. РФ требует, чтобы Украина вывела войска из своих же регионов – из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - цитирует журналист Мединского.

Напомним, ранее в CNN со ссылкой на американских чиновников писали, что цели россиян особо не изменились . По их словам, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить огонь в Украине, россияне планируют приложить все усилия, чтобы "забрать все, что смогут".