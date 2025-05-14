Зеленський розкрив деталі потенційних переговорів у Стамбулі

фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у разі перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним буде говорити про повне припинення вогню та обмін всіх полонених

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Liberation, передає RegioNews.

Президент підтвердив, що 15 травня він буде в Туреччині, матиме зустріч з президентом Ердоганом в Анкарі. Але готовий прилетіти до Стамбула, якщо туди вирушить Путін.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", – сказав він.

У той же час, він наголосив, що присутність третьої сторони – важлива. Адже, за його словами, "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам".

Зеленський підкреслив, що наполягає на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке б поважалося обома сторонами. Зокрема, він згадав США як можливого гаранта механізму контролю.

"Присутність президента США Дональда Трампа може заохотити російського правителя приїхати. Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка", – сказав він.

Нагадаємо, у Туреччині 15 травня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп відправить до Туреччини своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Кіта Келлога.

Раніше американський президент казав про те, що сам буде присутній на цій зустрічі.

У Кремлі поки відмовляються називати імена учасників делегації РФ. Хоча, за чутками журнаслістів, Путін відправить свого помічника Юрія Ушакова та міністра МЗС РФ Сергія Лаврова.

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