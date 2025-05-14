Зеленский раскрыл детали потенциальных переговоров в Стамбуле

фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных

Об этом Зеленский рассказал в интервью Liberation, передает RegioNews.

Президент подтвердил, что 15 мая он будет в Турции, встретится с президентом Эрдоганом в Анкаре. Но готов прилететь в Стамбул, если туда отправится Путин.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что присутствие третьей стороны – важно. Ведь, по его словам, "россияне не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам".

Зеленский подчеркнул, что настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое уважалось бы обеими сторонами. В частности, он упомянул США как возможного гаранта механизма контроля.

"Присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать. Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", – сказал он.

Напомним, в Турции 15 мая может пройти встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

По информации СМИ, Дональд Трамп отправит в Турцию своих спецпредставителей Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Ранее американский президент говорил о том, что сам присутствует на этой встрече.

В Кремле пока отказываются называть имена участников делегации РФ. Хотя, по слухам журналистов, Путин отправит своего помощника Юрия Ушакова и министра МИД РФ Сергея Лаврова.

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