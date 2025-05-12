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Президент США Дональд Трамп заявив, що він може відвідати зустріч президентів України та Росії в Туреччині. За його словами, в нього "є відчуття", що Путін все ж погодиться на перемир'я

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

За словами президента США, він може приїхати до Стамбулу в четвер, 15 травня. Там очікується ймовірна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна. За словами Трампа, ця зустріч може мати хороший результат.

"Я наполягав на зустрічі. Вони не могли зустрітися, тому що один сказав — припинення вогню, інший сказав — ніякого припинення вогню, все було туди-сюди. Я сказав: дивіться, ми повинні це зупинити. Просто зустріньтеся. Зустріч призначена. Приїжджайте на зустріч в четвер", - сказав Трамп.

Він також додав, що вважає, що Путін все ж погодиться на припинення вогню.

Нагадаємо, що припинення вогню на 30 днів повинно було початися вже 12 травня. Проте за російські обстріли та штурми продовжуються. Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ демонструє дивне "мовчання".