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Ганна Маляр Колишня заступниця Міністра оборони України info@regionews.ua
13 травня 2025, 15:55

Хоче всю Україну: Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись

13 травня 2025, 15:55
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Звісно, що Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись. А навіщо йому це треба?
Звісно, що Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись. А навіщо йому це треба?
ілюстративне фото: росЗМІ
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Він грає на найвищих ставках - або все, або нічого. І нема такої частини української землі, на якій би він зупинився… тобто немає тієї "середини" на якій можна домовитись і його зупинити.

Він хоче всю Україну.

Тому зупиняти його можна тільки силою.

Хотілося б, щоб захід це усвідомив до того, як він піде на них.

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