Хоче всю Україну: Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись

Звісно, що Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись. А навіщо йому це треба?

Звісно, що Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись. А навіщо йому це треба?

ілюстративне фото: росЗМІ

Він грає на найвищих ставках - або все, або нічого. І нема такої частини української землі, на якій би він зупинився… тобто немає тієї "середини" на якій можна домовитись і його зупинити. Він хоче всю Україну. Тому зупиняти його можна тільки силою. Хотілося б, щоб захід це усвідомив до того, як він піде на них.

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