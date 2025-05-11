Україна готова зустрічатись, якщо Росія підтвердить повне припинення вогню, — Зеленський
Україна очікує, що Росія підтвердить повне припинення вогню від понеділка, 12 травня
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Він зауважив, що згода РФ на припинення війни була б позитивним сигналом, якого давно очікує весь світ. Водночас найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню.
"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", — наголосив Володимир Зеленський.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що "спочатку" йдеться про 30-денний режим повного припинення вогню.
"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню — це перший крок до завершення війни, і він підтвердить готовність росії закінчити вбивства", — підкреслив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 10 травня до Києва на зустріч "Коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц а також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Лідери обговорили стале припинення вогню в Україні.
За результатами зустрічі, в українському МЗС заявили, що Київ готовий до 30-денного припинення вогню з 12 травня.