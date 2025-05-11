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11 травня 2025, 12:15

Україна готова зустрічатись, якщо Росія підтвердить повне припинення вогню, — Зеленський

11 травня 2025, 12:15
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фото: president.gov.ua
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Україна очікує, що Росія підтвердить повне припинення вогню від понеділка, 12 травня

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він зауважив, що згода РФ на припинення війни була б позитивним сигналом, якого давно очікує весь світ. Водночас найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", — наголосив Володимир Зеленський.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що "спочатку" йдеться про 30-денний режим повного припинення вогню.

"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню — це перший крок до завершення війни, і він підтвердить готовність росії закінчити вбивства", — підкреслив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 10 травня до Києва на зустріч "Коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц а також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Лідери обговорили стале припинення вогню в Україні.

За результатами зустрічі, в українському МЗС заявили, що Київ готовий до 30-денного припинення вогню з 12 травня.

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