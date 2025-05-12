Таємні переговори: Україна та Росія зустрічалися за зачиненими дверима

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Таємні переговори з Росією вже були: Україна кілька разів сідала за стіл перемовин — просто про це мовчали

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, ці перемовини відбувалися не лише у 2022 році, але й у 2023-му, і навіть у 2024-му.

"Делегації були на дуже високому рівні. Зустрічі проходили на Аравійському півострові. Так, там є кілька країн, де такі речі відбуваються тихо, без камер", — наголосив Гончаренко.

"Тож коли зараз лунають категоричні заяви про "неможливість" переговорів або про те, що Україна нібито "ніколи" не піде на прямий діалог — варто згадати: ці зустрічі вже були. І не одна. І не дві", — каже нардеп.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й РФ, які були на початку повномасштабної війни в 2022 році.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на російського диктатора Путіна в Туреччині у четвер, 15 травня.

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