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Уже 15 мая в Турции может пройти встреча украинской и российской делегаций. При этом РФ пока не говорит, кто может отправиться в Стамбул

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена представителей РФ, которые отправятся в Турцию на переговоры с Украиной. По его словам, российская сторона готовится к встрече в Стамбуле, но Путин не готов называть имена своих представителей.

"Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным", — заявил пресс-секретарь диктатора.

Следует отметить, что в сети уже есть слухи, что в Стамбул Путин отправит своего помощника Юрия Ушакова и министра МИД РФ Сергея Лаврова. Однако официальных подтверждений этому нет.

Напомним, что сам Путин должен 15 мая встретиться с Владимиром Зеленским. Однако пока нет точной информации, действительно ли российский диктатор туда приедет. Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что он тоже может появиться на этой встрече. Он также отметил, что, по его мнению, эта встреча может иметь хорошие результаты.