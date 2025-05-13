14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 15:46

РФ отказывается называть представителей Путина, которые уедут в Турцию

13 мая 2025, 15:46
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Уже 15 мая в Турции может пройти встреча украинской и российской делегаций. При этом РФ пока не говорит, кто может отправиться в Стамбул

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена представителей РФ, которые отправятся в Турцию на переговоры с Украиной. По его словам, российская сторона готовится к встрече в Стамбуле, но Путин не готов называть имена своих представителей.

"Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным", — заявил пресс-секретарь диктатора.

Следует отметить, что в сети уже есть слухи, что в Стамбул Путин отправит своего помощника Юрия Ушакова и министра МИД РФ Сергея Лаврова. Однако официальных подтверждений этому нет.

Напомним, что сам Путин должен 15 мая встретиться с Владимиром Зеленским. Однако пока нет точной информации, действительно ли российский диктатор туда приедет. Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что он тоже может появиться на этой встрече. Он также отметил, что, по его мнению, эта встреча может иметь хорошие результаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США переговоры
Соглашение Украины и США о недрах: Зеленский подписал документ
12 мая 2025, 21:44
Тайные переговоры: Украина и Россия встречались за закрытыми дверями
12 мая 2025, 11:25
Украина готова встречаться, если Россия подтвердит полное прекращение огня, — Зеленский
11 мая 2025, 12:15
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Россияне атаковали центр Харькова беспилотником "Молния"
13 мая 2025, 16:40
Руководитель колонии в Житомирской области выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам
13 мая 2025, 16:18
В Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь: детали скандала
13 мая 2025, 16:11
Хочет всю Украину: Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться
13 мая 2025, 15:55
В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн
13 мая 2025, 15:35
Во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу
13 мая 2025, 15:17
Жуткая ДТП на Киевщине: в результате столкновения Mercedes и Hyundai погибли 2 человека
13 мая 2025, 15:10
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13 мая 2025, 14:55
Отчитывались россиянам: СБУ разоблачила инкассатора из Днепра и жителя Донбасса
13 мая 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »