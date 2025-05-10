До Києва прибули європейські лідери: хто приїхав і що обговорюватимуть

фото: Офіс Президента

До Києва 10 травня на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Про це повідомляє Суспільне та "Європейська правда", передає RegioNews.

Європейських лідерів у Києві зустріли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

Як зазначив Сибіга, він очікує на "важливі рішення та подальше цементування європейської солідарності на підтримку України".

Зокрема, на зустрічі "коаліції рішучих" лідери обговорять стале припинення вогню в Україні.

Також до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше у п'ятницю, 9 травня, Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

Нагадаємо, днями Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я.