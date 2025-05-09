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09 травня 2025, 21:39

У США сподіваються на 30-денне припинення вогню між Україною та РФ

09 травня 2025, 21:39
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фото: ілюстративне
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається, що Росія та Україна погодяться на 30-денне припинення вогню

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг для журналістів.

Вона повідомила, що вчора президент України Володимир Зеленський зателефонував Дональду Трампу і вони обговорили угоду щодо рідкісноземельних копалин.

Вони також говорили про припинення вогню, яке запропонував Трамп.

"30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. Ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", - зазначила Левітт.

Додамо, що 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США.

Раніше видання Politico повідомило, що у Трампа не вирішили, як тиснути на РФ.

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