"Іскандери" та Х-101: скільки ракет щороку випускає Росія

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Росія щороку виробляє понад 1400 ракет "Іскандер" та близько 500 крилатих ракет Х-101

Про це повідомило видання The Economist, передає RegioNews.

Однак, як пишуть журналісти, лише 10–15% зі щорічного випуску 1500–2000 танків і 3000 броньованих машин — нова техніка. Решта — відновлена радянська спадщина, запаси якої можуть вичерпатися вже до 2026 року (за оцінкою аналітичного центру RUSI).

Ще однією проблемою для Росії є дефіцит людських ресурсів.

Хоча зараз вона здатна мобілізовувати до 30 тисяч солдатів на місяць, демографічні проблеми — старіння населення і зменшення його чисельності — суттєво обмежать такі можливості в майбутньому.

Ці цифри видання наводить у контексті оцінки можливого наступу РФ на країни НАТО.

Видання пише, що поки війна в Україні триває, у Росії не буде вільних наземних сил, щоб становити серйозну загрозу НАТО.

Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.