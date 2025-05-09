"Іскандери" та Х-101: скільки ракет щороку випускає Росія
Росія щороку виробляє понад 1400 ракет "Іскандер" та близько 500 крилатих ракет Х-101
Про це повідомило видання The Economist, передає RegioNews.
Однак, як пишуть журналісти, лише 10–15% зі щорічного випуску 1500–2000 танків і 3000 броньованих машин — нова техніка. Решта — відновлена радянська спадщина, запаси якої можуть вичерпатися вже до 2026 року (за оцінкою аналітичного центру RUSI).
Ще однією проблемою для Росії є дефіцит людських ресурсів.
Хоча зараз вона здатна мобілізовувати до 30 тисяч солдатів на місяць, демографічні проблеми — старіння населення і зменшення його чисельності — суттєво обмежать такі можливості в майбутньому.
Ці цифри видання наводить у контексті оцінки можливого наступу РФ на країни НАТО.
Видання пише, що поки війна в Україні триває, у Росії не буде вільних наземних сил, щоб становити серйозну загрозу НАТО.
Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.