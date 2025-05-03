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03 мая 2025, 00:55

У Трампа не решили, как давить на РФ - Politico

03 мая 2025, 00:55
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Фото: YouTube
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В СМИ заявили, что в команде Дональда Трампа нет единства по давлению на РФ. Однако ожидается, что будут санкции против Москвы

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что в Белом Доме на самом деле нет единства по поводу следующих шагов. И это несмотря на то, что в команде Дональда Трампа назвали соглашение с Украиной о полезных ископаемых важным достижением.

По словам Источников, в ближайшее время возможны жесткие решения. Речь идет о давлении на Москву. На это раньше Дональд Трамп еще не решался. В команде президента США нет "общих точек" в этом вопросе.

"Новые санкции – это следующий шаг в усилении давления. Если президент решит двигаться по этому пути", - пишут в издании.

Напомним, ранее администрация Трампа впервые одобрила экспорт оружия в Украину на сумму 50 миллионов долларов из-за коммерческих продаж.

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