У Трампа не решили, как давить на РФ - Politico
В СМИ заявили, что в команде Дональда Трампа нет единства по давлению на РФ. Однако ожидается, что будут санкции против Москвы
Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.
Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что в Белом Доме на самом деле нет единства по поводу следующих шагов. И это несмотря на то, что в команде Дональда Трампа назвали соглашение с Украиной о полезных ископаемых важным достижением.
По словам Источников, в ближайшее время возможны жесткие решения. Речь идет о давлении на Москву. На это раньше Дональд Трамп еще не решался. В команде президента США нет "общих точек" в этом вопросе.
"Новые санкции – это следующий шаг в усилении давления. Если президент решит двигаться по этому пути", - пишут в издании.
Напомним, ранее администрация Трампа впервые одобрила экспорт оружия в Украину на сумму 50 миллионов долларов из-за коммерческих продаж.