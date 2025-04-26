Зеленский прокомментировал встречу с Трампом: что сказал президент

фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел "хорошую встречу" с американским коллегой Дональдом Трампом и поблагодарил его за "символическую встречу" в Риме

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram-канале, передает RegioNews.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент поблагодарил Дональда Трампа за символическую встречу в Риме.

Отмечается, что ранее запланированная вторая встреча президента Владимира Зеленского с американским коллегой не состоялась.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились перед церемонией прощания с Папой Римским. В Белом доме назвали встречу очень продуктивной.