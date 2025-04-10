Україна та США обговорять угоду щодо мінералів: коли розпочнуться консультації

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Технічні консультації між українською та американською командами по угоді щодо мінералів розпочнуться у Вашингтоні в п'ятницю, 11 квітня

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, передає RegioNews.

На запитання журналістки щодо деталей цих консультацій, вона заявила, що наразі не може цього коментувати.

Водночас вона наголосила, що ніщо в угоді не може бути предметом переговорів із Україною "таким чином, щоб підірвати чинні зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові, в рамках європейської програми макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".

"Це те, що не підлягає жодному переговорному формату, а отже, це означає, що відповідні корективи мають бути внесені у формат угоди пізніше", – додала Стефанішина.

Нагадаємо, нова угода про мінерали охоплює всі корисні копалини, зокрема нафту та газ, по всій території України. Управління ділиться на п'ятьох людей, троє з них – від США, із повним правом голосу заборони.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українська та американська делегації вже уклали угоду про корисні копалини. За його словами, скоро буде підписання документа.

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