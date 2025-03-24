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24 березня 2025, 20:20

Україна та США уклали угоду про копалини - Трамп

24 березня 2025, 20:20
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп заявив, що українська та американська делегації вже уклали угоду про корисні копалини. За його словами, скоро буде підписання документа

Про це повідомляє Clash Report, передає RegioNew.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська та українська сторони вже уклали угоду про корисні копалини. Тепер, за його словами, він чекає на підписання документа про розподіл доходів від українських критично важливих мінералів.

При цьому Дональд Трамп також заявив, що на переговорах також йдеться про територію. За його словами, є розмови про "володіння електростанціями". Слід зазначити, що в ЗМІ ходять чутки, що йдеться про Запорізьку атомну електростанцію, проте офіційно цю назву ніхто не оголошував.

Нагадаємо, що представники США провели переговори з дипломатами з України в неділю, 23 березня. Уже в понеділок, 24 березня, американці зустрічались з росіянами в Ур-Ріяді. Білий Дім прагне досягти перемир'я на морі.

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