фото: Facebook/Ольга Стефанишина

Технические консультации между украинской и американской командами по соглашению по минералам начнутся в Вашингтоне в пятницу, 11 апреля

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, передает RegioNews.

На вопрос журналистки по поводу деталей этих консультаций, она заявила, что пока не может этого комментировать.

В то же время она подчеркнула, что ничто в соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной "таким образом, чтобы взорвать действующие обязательства, которые есть у Украины, в том числе финансовые, в рамках европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

"Это то, что не подлежит ни одному переговорному формату, а значит, это означает, что соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", – добавила Стефанишина.

Напомним, новое соглашение о минералах охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, по всей территории Украины. Управление делится на пять человек, три из них – от США, с полным правом голоса запрета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа.

Читайте также: Почему Трамп хочет украинские редкоземельные металлы?