"Інсайди" нової угоди між Україною та США: що пропонує Білий дім

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Нова угода охоплює всі корисні копалини, зокрема нафту та газ, по всій території України. Управління ділиться на 5 людей, троє з них – від США, із повним правом голосу заборони

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Текст, який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18-ть розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону.", – зазначив нардеп.

За його словами, гроші фонду виводяться за кордон. Внесок США – вже надана допомога Києву з 2022.

Окрім того, угода безстрокова і там немає нічого про гарантії безпеки.

Водночас Железняк наголошує, що це НЕ фінальний документ. Він сподівається, що українська сторона все ж "доб'ється значних змін".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що українська та американська делегації вже уклали угоду про корисні копалини. За його словами, скоро буде підписання документа.

Раніше ми публікували повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США.

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