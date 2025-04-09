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09 квітня 2025, 23:45

Україна готова купити в США "пакет допомоги", – Зеленський

09 квітня 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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Президент України просив у США принаймні десять систем ППО. Це розглядатиметься як гарантія безпеки

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готова купити в США "пакет допомоги" в тому чи іншому вигляді. Це може бути також гарантією безпеки. Він наголосив, що наша держава не просила про наступний пакет безкоштовно.

Йдеться про ППО та інші інструменти, які потрібні Україні. За словами Володимира Зеленського, він просив у США хоча б десять систем ППО.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 995 мільйонів доларів. Це допомога, яка виділятиметься протягом 2025-2027 років. Зокрема, це кошти на протиповітряну оборону.

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