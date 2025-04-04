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04 квітня 2025, 19:25

Диктатор Путін під прикриттям переговорів збільшив атаки на Україну - ЗМІ

04 квітня 2025, 19:25
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Фото: YouTube
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Зараз США, Україна та РФ ведуть переговори про перемир'я. При цьому росіяни стали активніше атакувати українські міста ракетами та безпілотниками

Про це повідомляє The Telegraph, передає RegioNews.

Після того як за участі США почались переговори між Україною та РФ кількість російських атак у лютому збільшилась - з 3148 ударів за 30 днів до 4776. Тобто, росіяни збільшили кількість ударів вдвічі.

Експерти переконані, що мета Кремля - змусити Україну піти на болісні поступки. Тому вони використовують переговори як тиск на Київ, намагаючись отримати час для того, щоб захопити нові території.

Також аналітики зауважили, що Росія змінила тактику безпілотників. В Інституті вивчення війни підкреслюють, що росіяни перейшли на дрони дальної дії, які здатні частіше "пробивати" українську ППО. Наприклад, якщо влітку 2024 року рівень успішних перехоплень у Києві перевищував 60%, то за останні два місяці він впав до 50% або нижче. Фахівці пояснюють це тим, що Києву доводить економити ресурси.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про те, що російський диктатор Путін затягує час. За словами українського лідера, РФ готується до нового наступу. Зокрема, в Харківській та Сумській областях.

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