Путин выдвинул Трампу новое условие для прекращения огня в Украине

фото: иллюстративное

Российский диктатор Владимир Путин потребовал приостановить все поставки оружия в Украину на время прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

Путин и Трамп будут разговаривать по телефону во вторник, 18 марта, при этом ключевой темой должно стать перемирие в Украине.

Издание отмечает, что РФ хочет прекратить все поставки оружия в Украину, минимальная цель - прекращение помощи со стороны США.

В то же время, Европа крайне неохотно соглашается по требованию Путина заблокировать поставки оружия в Украину. По мнению экспертов, такое решение рискует создать ситуацию, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, в то время как Украина не сможет этого сделать.

Напомним, Трамп назвал истинную причину спора с Зеленским в Белом доме.