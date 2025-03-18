11:03  18 марта
В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички
08:59  18 марта
Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера
10:43  18 марта
В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
UA | RU
UA | RU
18 марта 2025, 13:22

Путин выдвинул Трампу новое условие для прекращения огня в Украине

18 марта 2025, 13:22
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Российский диктатор Владимир Путин потребовал приостановить все поставки оружия в Украину на время прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

Путин и Трамп будут разговаривать по телефону во вторник, 18 марта, при этом ключевой темой должно стать перемирие в Украине.

Издание отмечает, что РФ хочет прекратить все поставки оружия в Украину, минимальная цель - прекращение помощи со стороны США.

В то же время, Европа крайне неохотно соглашается по требованию Путина заблокировать поставки оружия в Украину. По мнению экспертов, такое решение рискует создать ситуацию, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, в то время как Украина не сможет этого сделать.

Напомним, Трамп назвал истинную причину спора с Зеленским в Белом доме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Путин Дональд Трамп США РФ война перемирие оружие
С начала года общие потери РФ превысили 100 тысяч оккупантов, — Сырский
17 марта 2025, 12:45
Франция может передать Украине дополнительные истребители Mirage 2000
17 марта 2025, 12:01
США больше не будут расследовать преступления РФ, – СМИ
17 марта 2025, 10:28
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье будут судить лесников, незаконно срубивших деревьев более чем на 12 млн гривен
18 марта 2025, 13:59
Игра со смертью: с начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга
18 марта 2025, 13:52
В Киеве во время тревог общественный транспорт будет работать по-новому
18 марта 2025, 13:31
В Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой: что им грозит
18 марта 2025, 12:53
На Закарпатье задержан мужчина, который пытался выехать за границу по поддельным документам
18 марта 2025, 12:46
Украинцы рассказали о своем отношении к нынешней власти
18 марта 2025, 12:31
Пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в ЕС: в Закарпатье задержали мужчину
18 марта 2025, 12:30
Махинация с водительскими правами: в Киевской области задержали администратора сервисного центра
18 марта 2025, 11:45
На Сумщине украинские пограничники уничтожили 3 вражеских дрона
18 марта 2025, 11:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Мустафа Найем
Игорь Луценко
Юрий Луценко
Все блоги »