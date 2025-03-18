СБУ заборонила в'їзд в Україну румунській депутатці: в чому причина

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Служба безпеки на 3 роки заборонила в'їзд в країну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке. Жінка підтримує війну РФ проти України

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

За даними української спецслужби, іноземна депутатка пише листи Путіну в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, жінка регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.

Раніше повідомлялось, що в базі даних "Воєнний злочинець" нині налічується 710 тисяч досьє на осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів в Україні.