СБУ повідомила про підозру російським генералам, які підірвали греблю на Харківщині

фото: СБУ

Служба безпеки оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідальними за руйнування дамби є генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу росії та генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони рф.

За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів.

Одночасно авіаційні групи рашистів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Ці дії РФ призвели до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 кв. км. Комплексна експертиза встановила, що навколишнє природне середовище зазнало шкоди майже на 4 млрд грн.

Цокову й Маковецькому повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу:

про порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

про екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Однак його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження, зауважили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів російських спецслужб. Йдеться про місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника – диякона Харківської єпархії УПЦ (МП).