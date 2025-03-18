СБУ запретила въезд в Украину румынской депутатке: в чем причина
Служба безопасности на 3 года запретила въезд в страну главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке. Женщина поддерживает войну РФ против Украины
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.
По данным украинской спецслужбы, депутат пишет письма Путину в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.
В то же время Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.
Кроме того, женщина регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ, организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.
Ранее сообщалось, что в базе данных "Военный преступник" насчитывается 710 тысяч досье на лиц, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений в Украине.