СБУ запретила въезд в Украину румынской депутатке: в чем причина

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Служба безопасности на 3 года запретила въезд в страну главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке. Женщина поддерживает войну РФ против Украины

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

По данным украинской спецслужбы, депутат пишет письма Путину в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.

В то же время Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Кроме того, женщина регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ, организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что в базе данных "Военный преступник" насчитывается 710 тысяч досье на лиц, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений в Украине.