Дорогою до Румунії заблукав у горах: на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини

фото: ДПСУ

Вчора, 15 березня, на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками знайшли 37-річного жителя Черкащини, який заблукав у горах, намагаючись нелегально перейти кордон з Румунією

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік вирушив у піший похід ще 12 березня, сподіваючись обійти пункти пропуску та дістатися до сусідньої країни. Проте погодні умови внесли свої корективи – під час зливи він промок, змерз і виснажився, після чого зрозумів, що більше не може самостійно пересуватися. Згодом потерпілий зателефонував надзвичайникам.

Отримавши сигнал, гірські рятувальники передали інформацію прикордонникам. Медики діагностували у знесиленого чоловіка загальне переохолодження, наразі його життю нічого не загрожує.

Як з’ясувалося, свою подорож "турист" спланував самостійно, орієнтуючись на інформацію із соцмереж. Аби залишатися непомітним, він одягнув камуфльований одяг. Чоловік помилково вважав, що зможе подолати маршрут у горах без труднощів.

"Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні 33-річний житель Сумської області намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Через два дні "мандрівки" він здався і викликав допомогу.