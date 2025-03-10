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Дональд Трамп знову зробив заяву про переговори щодо припинення війни в Україні. За його словами, обидві сторони не мають "козирів"

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Під час спілкування з пресою президент США заявив, що потрібно покласти край війні РФ проти України. При цьому якщо раніше він звинувачував Київ у "відсутності карт", то тепер, за його словами, "козирів" для переговорів не мають обидві сторони - і Росія також.

"Знаєте, я казав, що у них немає карт (в України). Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити – це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", - заявив президент США.

Він також додав. що Україна підпише із США угоду про копалини. При цьому він зауважив, що США США розглядають можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.

Слід зазначити, що раніше майже те саме Дональд Трамп казав про Україну. Він заявляв, що Україна "не має карт", і тому йому з нами важче. Він також заявляв, що диктатор Путін користується тим, що США призупинили допомогу України. При цьому президент США заявив, що нібито на місці Путіна "так зробив би кожен".