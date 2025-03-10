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10 марта 2025, 23:50

Теперь не Украина, а Путин: Трамп заявил, что у российского диктатора нет карт

10 марта 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Дональд Трамп снова сделал заявление о переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, обе стороны не имеют "козырей"

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Во время общения с прессой президент США заявил, что нужно положить конец войне РФ против Украины. При этом если раньше он обвинял Киев в "отсутствии карт", то теперь, по его словам, "козырей" для переговоров не имеют обе стороны - и у России тоже.

"Знаете, я говорил, что у них нет карт (у Украины). Ни у кого на самом деле нет карт. В России нет карт. Что вам нужно сделать – это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", - заявил президент США.

Он тоже добавил. что Украина подпишет с США соглашение о ископаемых. При этом он отметил, что США рассматривают возможность снятия паузы в предоставлении Украине разведывательных данных.

Следует отметить, что раньше почти то же Дональд Трамп говорил об Украине. Он заявлял, что Украина "нет карт" , и поэтому ему с нами труднее. Он также заявлял, что диктатор Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украины. При этом президент США заявил, что якобы на месте Путина "так поступил бы каждый".

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