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08 марта 2025, 16:43

Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии: известно состав делегации

08 марта 2025, 16:43
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фото: Офис Президента
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Украину на встрече с американской стороной в Саудовской Аравии будут представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак и еще три чиновника

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, украинская команда будет состоять из главы ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и заместителя Ермака Павла Палисы.

"Наступную неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Андрея".

Он надеется, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.

По словам президента, Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны.

"На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы с США.

Ранее президент США Дональд Трамп записал обращение в Белом Доме. В своей речи он сделал несколько заявлений и о переговорах по миру в Украине.

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