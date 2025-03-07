В американській компанії підтвердили, що закрили Україні доступ до своїх супутникових знімків

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Українська сторона більше не має доступу до супутникових знімків американської аерокосмічної компанії Maxar Technologies

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

У компанії зазначають, що це пов'язано з рішенням влади США призупинити обмін розвідданими з Україною.

Як зазначили в компанії, один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програма уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних Сполученими Штатами.

Як відомо, США тимчасово тимчасово призупинили доступ України до системи GEGD, яка "є основним порталом для доступу до комерційних знімків, що закуповуються урядом США".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп записав звернення у Білому Домі. У своїй промові він зробив кілька заяв і про переговори щодо миру в Україні.