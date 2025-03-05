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05 березня 2025, 19:42

Переговори США та України: Єрмак та Волц домовились про зустріч

05 березня 2025, 19:42
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Фото: YouTube
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Очільник Офісу президента повідомив про комунікацію з американськими партнерами. Він провів розмову з Майклом Волцом

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Він повідомив про розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. За його словами, вони обговорювали подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Зокрема, обговорювали питання безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами.

"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", - сказав Андрій Єрмак.

У своєму вечірньому зверненні це також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що є "позитивний рух". За його словами, є сподівання, що перші результати будуть вже наступного тижня.

Нагадаємо, що раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц казав про те, що офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни. Він також говорив про те, що президент Дональд Трамп буде розглядати можливість відновлення допомоги Україні, якщо "якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри".

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