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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что война РФ против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью Fox News, текст которого был обнародован на сайте Госдепа США.

Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами — США, которые помогают Украине, и Россией, — и она должна завершиться. Но у человека нет представления или плана, как это сделать, — заявил Рубио.

Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп считает войну в Украине "затяжной и безвыходной", а украинские власти только хотят, чтобы ей беспрестанно помогали деньгами.

Напомним, оцепление Трампа тайно обсуждало с оппонентами Зеленского выборы в Украине.