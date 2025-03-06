В США сделали громкое заявление о войне в Украине
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что война РФ против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном
Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью Fox News, текст которого был обнародован на сайте Госдепа США.
Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами — США, которые помогают Украине, и Россией, — и она должна завершиться. Но у человека нет представления или плана, как это сделать, — заявил Рубио.
Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп считает войну в Украине "затяжной и безвыходной", а украинские власти только хотят, чтобы ей беспрестанно помогали деньгами.
Напомним, оцепление Трампа тайно обсуждало с оппонентами Зеленского выборы в Украине.
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