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05 березня 2025, 13:37

У Кремлі назвали "найкраще місце" для переговорів Путіна, Трампа та Зеленського

05 березня 2025, 13:37
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фото: РосЗМІ
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У Росії вважають Мінськ "найкращим місцем" для тристоронніх переговорів лідерів Росії, США та України щодо завершення війни

Про це повідомляють пропагандиські ЗМІ із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, передає RegioNews.

"Це питання не порушувалося і ніяк не обговорювалося. Але, звичайно, для нас Мінськ – це найкраще місце. Це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів", – заявив він.

Також Пєсков загалом позитивно поставився до готовності президента України Володимира Зеленського до переговорів щодо мирного врегулювання.

"Поки що, як і раніше, зберігається правова заборона президенту України вести переговори з російською стороною. Тому, загалом, підхід позитивний, але нюанси поки що не змінюються", – додав речник Кремля.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу запросив до Мінська президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський оприлюднив пост у соцмережі Х, у якому висловив готовність до мирних переговорів і запропонував перші етепи перемир'я.

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