Стало відомо, скільки в Україні бомбосховищ

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В Україні станом на початок 2025 року недостатньо захисних споруд для захисту населення від ворожих атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, опубліковану на Урядовому порталі.

Згідно з документом, наразі на підконтрольній уряду України території є 62 655 об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення. З них 19 541 об’єкт - захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42 443 об’єкти - найпростіші укриття.

Місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів - 31,3%, у яких загалом можливо укрити приблизно половину населення нашої країни.

Станом на початок 2025 року готовими до використання є 85,3% об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Нагадаємо, Уряд виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців.