Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров по прекращению войны

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Украина и Соединенные Штаты Америки обсуждают дату и место встречи для переговоров по прекращению войны. Также стороны обсуждают состав переговорщиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на советника по нацбезопасности президента США Майка Волца, которого цитирует Reuters.

По его словам, официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые привели бы к прекращению войны.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы потом применим к россиянам и испытаем эту сторону", - сказал Волц.

Также он отметил, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия".

Напомним, в Кремле назвали "лучшее место" для переговоров Путина, Трампа и Зеленского.