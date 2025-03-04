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04 березня 2025, 21:50

Чи вибачиться Зеленський перед Трампом: інвестори в США роблять ставки

04 березня 2025, 21:50
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Фото: YouTube
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Сварка між Зеленським та Трампом у Білому домі привернула увагу майже всіх. Тепер навіть американські інвестори вирішили зробити ставки на те, чим завершиться цей конфлікт

Про це йдеться на порталі Polymarket, передає RegioNews.

На платформі з'явилась ставка на те, чи вибачиться Володимир Зеленський перед Дональдом Трампом після їхньої сварки в Овальному кабінеті до 7 березня. Основним джерелом вирішення для цього будуть офіційні заяви українського лідера.

Станом на вечір 4 березня на "Так" поставили 19%. Зробити ставку "Так" коштує 19 центів, а зробити ставку "Ні" - 84 центи.

Довідка. Polymarket - це американський ринок прогнозів на основі криптовалюти. Він пропонує платформу, де інвестори можуть робити ставки на різні майбутні події. Зокрема, це стосується погодних умов, економічних показників, а також законодавчих та політичних змін.

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