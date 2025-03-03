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Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Представитель премьера Великобритании объявил, что союзники Украины из Европейского Союза рассматривают несколько вариантов прекращения огня. В то же время пока неизвестны детали этих предложений.

Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ранее перемирие на море, воздухе, атакам на инфраструктуру.

Следует отметить, что пока Украина не подписала соглашение о ископаемых из США, Европейский Союз предлагает аналогичное соглашение. Об этом говорил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурное. По его словам, соглашение ЕС для Украины будет выгоднее американского. В то же время, детали соглашения пока не раскрывают.