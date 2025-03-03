У ЕС есть несколько планов прекращения войны в Украине - СМИ
Европейские союзники обсуждают возможные сценарии для прекращения огня в Украине. Ранее подобные предложения звучали от Франции.
Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.
Представитель премьера Великобритании объявил, что союзники Украины из Европейского Союза рассматривают несколько вариантов прекращения огня. В то же время пока неизвестны детали этих предложений.
Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ранее перемирие на море, воздухе, атакам на инфраструктуру.
Следует отметить, что пока Украина не подписала соглашение о ископаемых из США, Европейский Союз предлагает аналогичное соглашение. Об этом говорил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурное. По его словам, соглашение ЕС для Украины будет выгоднее американского. В то же время, детали соглашения пока не раскрывают.