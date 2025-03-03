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У Білому Домі зробили заяву щодо угоди між США та Україною про корисні копалини. В адміністрації Трампа вважають, що угоди не буде доки президент Зеленський не вибачиться

Про це повідомляє Fox News, передає RegioNews.

Радник американського президента з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Дональд Трамп готовий підносити переговори щодо природних ресурсів із Володимиром Зеленським. Однак лише за умови, що президент України вибачиться.

"Ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати угоду щодо ресурсів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання", - заявив Волц.

Нагадаємо, що 28 лютого в Овальному кабінеті сталась сварка між президентом України Зеленським, президентом США Трампом та віце-президентом США Венсом. У суперечці Зеленський наполягав на гарантіях безпеки для України, а американська сторона - казала про те, що Україна не може диктувати умови, і повинна закінчувати війну.

Після цього Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не хоче миру. Він заявив, що в Овальному кабінеті український лідер "перегнув палицю". Водночас уже 3 березня Трамп анонсував важливе рішення, про яке він оголосить у вівторок, 4 березня.