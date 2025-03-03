"Америка это долго терпеть не станет": Трамп жестко отреагировал на заявление Зеленского о продолжительной войне
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что до конца войны еще далеко. Президент США Дональд Трамп раскритиковал это заявление
Об этом Дональд Трамп написал в его соцсети, передает RegioNews.
Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания войны в Украине далеко, президент США назвал худшим заявлением, которое могло бы быть сделано украинским президентом. Дональд Трамп в очередной раз указал на то, что якобы Владимир Зеленский не хочет мира, "пока его поддерживает Америка и Европа".
"Вероятно, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?" – заявил Трамп.
Следует отметить, что такое заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами в Лондоне. Он отметил, что сегодня речь идет о первых шагах, и пока их не будет "на бумаге" - он не хотел бы подробно об этих шагах говорить. По словам президента Украины, до соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Он также подчеркнул, что Украине требуются конкретные гарантии безопасности.
"В каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности", – сказал Зеленский.