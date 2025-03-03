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03 марта 2025, 20:07

"Америка это долго терпеть не станет": Трамп жестко отреагировал на заявление Зеленского о продолжительной войне

03 марта 2025, 20:07
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Фото: YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что до конца войны еще далеко. Президент США Дональд Трамп раскритиковал это заявление

Об этом Дональд Трамп написал в его соцсети, передает RegioNews.

Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания войны в Украине далеко, президент США назвал худшим заявлением, которое могло бы быть сделано украинским президентом. Дональд Трамп в очередной раз указал на то, что якобы Владимир Зеленский не хочет мира, "пока его поддерживает Америка и Европа".

"Вероятно, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?" – заявил Трамп.

Следует отметить, что такое заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами в Лондоне. Он отметил, что сегодня речь идет о первых шагах, и пока их не будет "на бумаге" - он не хотел бы подробно об этих шагах говорить. По словам президента Украины, до соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Он также подчеркнул, что Украине требуются конкретные гарантии безопасности.

"В каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности", – сказал Зеленский.

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