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28 лютого 2025, 18:58

Росія не захоче повертатися: що сказав Трамп про гарантії безпеки для України після зустрічі з Зеленським

28 лютого 2025, 18:58
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Фото: YouTube
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У Вашингтоні президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Уже після розмови лідерів стали лунати перші заяви

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

28 лютого у Білому Домі зустрілися президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі американський лідер заявив, що він хоче увійти в історію як "миротворець". При цьому Трамп додав, що США хочуть закінчити війну Росії проти України швидко. Цікаво, що припиняти надання зброї Трамп не збирається.

"Ми дамо Україні зброю. Сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато", - заявив він.

Президент України Зеленський зауважив, що нашій державі для припинення вогню потрібні гарантії безпеки. Голова держави підкреслив, що "таке вже було" (припинення вогню без гарантій), і це не допомагає. Водночас Трамп заявив, що гарантії безпеки - це про ширший процес врегулювання війни.

"Розмова про гарантії безпеки — це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни. Але, як тільки угода буде укладена, все закінчиться. Росія не захоче повертатися" - заявив президент США.

Нагадаємо, раніше в МЗС казали, що обговорюватимуть Зеленський та Трамп у Вашингтоні. За словами речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого, лідери обговорять наступні кроки в рамках двостороннього партнерства США та України. Зокрема, йдеться про угоду про корисні копалини та створення інвестиційного фонду.

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