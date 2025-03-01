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США больше не будут давать чеков на войну без настоящего мира

Как передает RegioNews, об этом заявила пресс-секретарь Белого лома Каролин Ливвит.

По ее словам, Президент Украины Зеленский вчера фактически спровоцировал вице-президента перед камерами. В свою очередь, госсекретарь США Рубио добавил: он должен извиниться за свое "фиаско" в Белом доме.

Ранее стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных.

Напомним, Трамп и Зеленский поссорились еще до переговоров.