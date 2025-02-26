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26 лютого 2025, 22:07

США ще не впевнені, чи дійсно РФ хоче завершувати війну проти України - держсекретар Рубіо

26 лютого 2025, 22:07
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Фото з відкритих джерел
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США зараз перевіряють пропозиції РФ щодо припинення війни. Якщо ж вимоги Москви не будуть реалістичними - це буде сигналом, що Кремль не прагне миру

Про це повідомляє Fox News, передає RegioNews.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зараз команди дипломатів США та РФ будуть обговорювати, що потрібно зробити для припинення війни в Україні. При цьому він зазначив, що ще не зрозумів, чи дійсно хочуть росіяни завершувати цю війну.

"Якщо ви хочете продовжувати війну, просто скажіть нам зараз. І вони погодилися на наступні дії, коли ми збираємося надіслати команди дипломатів, щоб зустрітися з їхніми, щоб начебто поговорити про те, що потрібно зробити, щоб припинити війну", - каже Марко Рубіо.

Він також додав, що якщо російські вимоги не будуть реалістичними, це буде сигналом того, що РФ не прагне завершувати війну. Водночас Рубіо вважає, що потрібно перевірити цю пропозицію. Дональд Трамп, за його словами, також хоче перевірити, чи зацікавлені росіяни у завершенні війни.

Нагадаємо, що сам президент США Дональд Трамп казав про те, що зараз ведуться переговори з російським диктатором Путіном щодо завершення війни в Україні. Також він заявив, що можливі великі угоди між США та РФ щодо економічного розвитку. На думку Трампа, його переговори з Путіним "проходять дуже добре".

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