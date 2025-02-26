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У ЗМІ повідомили, що РФ запропонувала США свій варіант угоди про копалини. От тільки є нюанс: росіяни пропонують американцям ресурси з окупованих українських територій

Про це повідомляє NBC News, передає RegioNews.

У виданні з посиланням на власні джерела зазначили, що під час зустрічі американських та російських дипломатів у Саудівській Аравії РФ пропонувала США свою угоду про рідкісноземельні метали та інші ресурси. От тільки є цинічний нюанс: пропонує Росія американцям ресурси не зі своїх земель, а з території України, яка тимчасово окупована. Йдеться, зокрема, про Запорізьку та Донецьку області.

"Це фактично гарантувало б, що Росія збереже частини української території, які вона окупувала та сподівається зберегти у межах мирної угоди", - переконані журналісти.

Повідомляють, що адміністрація Дональда Трампа не виключає такого варіанту, хоч зараз немає офіційної згоди. При цьому зауважили, що російські олігархи вже намагаються отримати доступ до ресурсів з окупованих територій України.

Нагадаємо, що Україна та США готуються підписати угоду про корисні копалини. 26 лютого це підтвердив президент США Дональд Трамп. Він заявив, що 28 лютого він зустрінеться з Володимиром Зеленським для підписання документа. За словами Трампа, це "велика угода щодо рідкісноземельних металів та інших ресурсів",

Слід зазначити, що спочатку Україна відмовлялась, бо в документі не було нічого для нашої держави. Проте згодом повідомляли, що текст було виправлено.