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26 лютого 2025, 23:42

Є ймовірність, що це не спрацює: Трамп засумнівався в шансах мирних переговорів про закінчення війни в Україні

26 лютого 2025, 23:42
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Фото: YouTube
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Під час спілкування з журналістами президент США заявив, що є шанс, що переговори про закінчення війни в Україні не спрацюють. Водночас він заявив, що США будуть намагатися укласти найкращу угоду "для двох сторін"

Про це президент США Дональд Трамп сказав під час пресконференції, передає RegioNews.

Журналісти спитали Дональда Трампа, чи не буде поганим сигналом для Китаю, якщо РФ зможе залишити під контролем окуповані українські території. Американський президент заявив, що він буде намагатися укласти найкращу угоду для двох сторін - і для України, і для РФ.

"Для України ми намагатимемося особливо ретельно, щоб вони змогли отримати якомога більше. Ви дуже впевнені в нас, адже припускаєте, що мир можливий. Але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що спрацює – заради людства. Бо якщо ви побачите ті кадри, які бачив я, то не захочете на них дивитися", - заявив президент США.

Слід зазначити, що раніше Дональд Трамп казав про те, що російський диктатор Путін може погодитися на присутність європейських миротворців на території України. За його словами, це можливо в рамках мирної угоди. Водночас він заявив, що війна в Україні "може закінчитися протягом кількох тижнів".

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