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Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по поводу переговоров о прекращении войны в Украине. Он заявил, что переговоры с РФ продвигаются хорошо

Об этом Дональд Трамп сказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет пытаться вернуть Украине как можно больше территорий. При этом он подчеркнул, что его отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским стали несколько напряженными. Интересно, что теперь Трамп "забыл", что он называл Зеленским диктатором, и уже говорит, что не мог такое сказать.

Также президент США заявил, что Путин, по его мнению, будет придерживаться своего слова. Он также подчеркнул, что соглашение с РФ будет устойчивым.

"Россия действовала очень хорошо. Мы значительно продвинулись в достижении мирного соглашения", – заявил Трамп.

Напомним, что ранее президент США публично усомнился в том, сработает ли попытка заключить мирное соглашение. Он заявил, что будет пытаться сделать лучшее соглашение и для Украины, и для России. Однако, подчеркнул Трамп, еще неизвестно, получится ли это сделать.