Фото: Верховна Рада України

Постанова про демократію знову буде на голосуванні народних депутатів. Це станеться після того, як перше голосування було провалено

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"Постанову про підтримку демократії знову подають в Раду. Будуть намагатись протащити на найближчому засіданні". - пише він.

Слід зазначити, що депутати провалили цю постанову. Для прийняття потрібно було 226 голосів, але "за" проголосували лише 218 народних обранців. Зокрема, цим документом наголошується, що Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України, згідно з Конституцією.

При цьому, чимало депутатів з "президентської фракції" не стали голосувати. Зокрема, це Віталій Безгін, Ірина Борзова, Юлія Грішина, Артем Ковальов та інші.