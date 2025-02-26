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26 лютого 2025, 12:59

Українці відповіли, чи вважають президента і Верховну Раду легітимними

26 лютого 2025, 12:59
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фото: Офіс Президента України
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Опитування показало, що більшість українців вважають Зеленського і парламент легітимними

Як передає RegioNews, про це йдеться в опитуванні Socis за лютий 2025 року, яке опинилось у розпорядженні NV.

Українців запитали: чи вважають вони президента і Верховну Раду наразі легітимними (законними) чи ні?

Понад 61% респондентів відповіли позитивно, тоді як трохи більше 30% - негативно.

Також опитування показало, що понад 63% українців проти проведення виборів до закінчення воєнного стану. При цьому майже третина вважає , що потрібно провести як вибори президента, так і Верховної Ради, 3,1% підтримують проведення лише парламентських виборів, а 0.7% - президентських.

Учасниками опитування стали 2000 громадян України віком від 18 років, які проживають на підконтрольних територіях.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні.

опитування соціологи суспільство ВР Зеленський Володимир легітимність
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